Intelligenza Artificiale, fake News ed elezioni in un mix davvero pericoloso

Le fake news, però, non si limitano alle immagini.

La rete è stata invasa da storie elaborate e ingegnose.

Massa è stato accusato di guidare un ipotetico partito comunista cinese, mentre Milei è stato idealizzato come un leone impavido, pronto a difendere l'ordine politico con forza e ferocia.

In un clima in cui la realtà si confonde con la finzione, il sarcasmo sembra essere l'unica risposta appropriata.

Forse dovremmo prepararci a vedere Massa come protagonista di un nuovo blockbuster o Milei come l'antagonista di una saga di successo.



Ma, nel frattempo, resta il dovere di districare il vero dal falso in questo intricato labirinto di immagini e notizie manipolate.

In un'epoca in cui la politica si trasforma in uno spettacolo, è essenziale che gli elettori affrontino queste rappresentazioni con uno sguardo critico, magari anche ironico, pronti a separare la realtà dalla fiction politica che popola le loro timeline.

La politica non è showbusiness.