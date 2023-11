Il trend della stagnazione: analisi del Best Global Brands 2023

Solo le aziende che sfruttano il potenziale del loro brand per raggiungere nuove nicchie di consumatori raccoglieranno, nel lungo termine, i frutti di una crescita più sostenuta."

Diversificazione Strategica: Una Mossa Vincente

Oltre due decenni di analisi dimostrano che le imprese capaci di rispondere a una varietà di bisogni dei consumatori superano le barriere settoriali, contribuendo quasi al 50% del valore totale.

Le aziende che adottano strategie di diversificazione mostrano maggiore stabilità, crescita del fatturato superiore e maggiore redditività.



In queste realtà, la strategia del brand assume un ruolo preponderante nelle decisioni d'acquisto, pesando il 12% in più rispetto ai brand monosettoriali.

Manfredi Ricca, Global Chief Strategy Officer di Interbrand, sottolinea che brand come Apple competono in arene diverse, permettendo ai consumatori di mantenere il contatto, prendersi cura del benessere e gestire le finanze.

Questa strategia ha consentito ad Apple di mantenere la leadership nella Best Global Brands per 11 anni consecutivi.

La Top Ten: Continuità e Variazioni

La classifica conferma Apple in vetta con 502,680 miliardi di US$, seguita da Microsoft (316,659 miliardi di US$, +14%) e Amazon (276,929 miliardi di US$, +1%).

Google rimane in quarta posizione con un valore del brand di 260,260 miliardi di US$ e una crescita del 3%.