Il Digital Marketing in Italia: sfide e tendenze per il 2024

De Juliis e Losso (Delos Lab): +500% di crescita nel 2022, 1 miliardo di visualizzazioni video, oltre 3 mila video creati

Le imprese italiane, nonostante l'ampio accesso a Internet, investono in misura limitata nella digitalizzazione.

Secondo una ricerca condotta da The European House - Ambrosetti e Workday, l'81% delle imprese destina meno del 10% del proprio fatturato alla trasformazione digitale.

Tuttavia, il panorama online è in crescita esponenziale, con 5,16 miliardi di persone, pari al 64,4% della popolazione mondiale, che sono ora utenti internet, secondo il report di 'We Are Social'.

La ricerca di informazioni rimane l'attività principale online.

Edoardo De Juliis e Marco Losso, co-founder di Delos Lab, agenzia di marketing e consulenza, sottolineano l'importanza del digital marketing per le imprese, evidenziando il suo ruolo cruciale nell'ottenere un vantaggio competitivo.