Francesca Rossi (IBM): l'etica e la gestione dei rischi dell'IA fondamentali per le aziende

Watson X, che è la piattaforma che usa IBM per supportare la creazione di soluzioni di Intelligenza Artificiale, anche ma non solo generativa, ha tre componenti, di cui uno è la governance, come per dire in modo concreto che la governance è tanto importante quanto i dati e quanto il modello.

Come l'evoluzione dell'IA generativa sta influenzando l'etica e la governance aziendale?

La cosa interessante è che l'evoluzione c'è stata attraverso i transformer che hanno aperto delle possibilità incredibili di rielaborazione.



Si è aperto un mercato, un mondo che la fantasia di fatto ha come unico limite la fantasia.

Per questo la governance dei dati aziendali diventa importante per ottenere risposte e simulazioni più pertinenti.

In questo, l'etica non è un argomento da trascurare, perché dati sbagliati o fraudolenti, risposte non corrette possono generare problemi dei quali fatichiamo oggi a immaginare le conseguenze.

E poi ci sono tutti in più i rischi più tradizionali che continuano a esistere anche nelle idee generativa, come la spiegabilità, la trasparenza, la robustezza e via di seguito.

Quali sono gli impatti sociali dell'IA generativa, specialmente in termini di informazioni corrette e manipolazione dell'opinione pubblica?

Sono tanti.

Per esempio, si può manipolare l'opinione pubblica usando informazioni non vere, che siano testi o che siano immagini.