Il Black Friday in Italia: shopping e tendenze generazionali

Questo strumento attrae principalmente i giovani, con una preferenza evidente tra Millennials (72%), Gen Z (70%), e Gen X (60%).

Circa il 26% degli italiani prevede di usufruire di questa opzione, con picchi del 38% nel contesto del "weekend nero".

La possibilità di spendere di più o di accedere a prodotti di maggiore qualità emerge come il motivo principale di adesione.

"Risparmio e convenienza saranno i due fattori che caratterizzeranno il Black Friday di quest'anno", afferma Luigi Pace, Direttore Centrale Marketing & Innovation di Compass.



"Con un occhio attento alle offerte online e offline, gli italiani anticipano i regali natalizi o soddisfano necessità rimandate, trovando vantaggi grazie alle promozioni del Black Friday.

Soluzioni come PagoLight, che consente di dilazionare i pagamenti a costo zero, si configurano come alleate sia per i consumatori che per i negozianti".

Elettronica in festa: il punto di vista dei retailer

L'Osservatorio Compass ha coinvolto anche gli esercenti del settore elettronica, evidenziando che il 61% applicherà sconti, con il 19% che ha anticipato l'iniziativa di alcune settimane. La visione positiva del Black Friday è condivisa dal 54% degli esercenti, anticipando volumi di vendite superiori al resto dell'anno.

Telefonia (47%) e pc/tablet (38%) spiccano come i comparti più promettenti, mentre il budget medio previsto dagli esercenti si attesta sui ?306.