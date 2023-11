Germania approva riforme cruciali per il mercato tecnologico: potenziamento dell'industria tech

Una risposta allo strapotere degli USA e della Cina, ma tutto quanto andrà vagliato con attenzione per i risvolti nell'UE

In una mossa strategica per competere con Silicon Valley, la Germania ha approvato riforme fondamentali ai suoi quadri di mercato finanziario.

Queste riforme, previste per entrare in vigore il 1º gennaio 2024, comprendono cambiamenti significativi alla compensazione basata su azioni nelle startup, alla quotazione delle aziende e alla tassazione.

Le riforme, in cantiere da tempo, mirano a risolvere le lacune nei piani di partecipazione azionaria dei dipendenti (ESOP), consentendo alle aziende di offrire azioni ai dipendenti.

Martin Mignot di Index Ventures (nella foto), fautore della riforma degli ESOP in Europa, evidenzia i precedenti svantaggi legislativi per i dipendenti.