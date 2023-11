Central Bank Digital Currencies (CBDC): la sfida delle banche centrali alle crypto

Ciò rappresenta un ostacolo significativo per la crescita economica globale e l'inclusione finanziaria.

L'IMF ritiene che le nuove tecnologie, come le CBDC, possano contribuire a migliorare l'efficienza dei pagamenti transfrontalieri.

A tal fine, l'IMF sta lavorando a stretto contatto con le banche centrali e altre istituzioni internazionali per sviluppare nuove piattaforme per pagamenti transfrontalieri.

Queste piattaforme dovrebbero essere interoperabili, sicure e accessibili a tutti.

Il ruolo dell'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale (AI) sta trasformando diversi settori, tra cui quello finanziario.



L'AI può essere utilizzata per migliorare l'efficienza dei pagamenti, ridurre i rischi finanziari e personalizzare i servizi finanziari.

L'IMF ritiene che l'AI possa svolgere un ruolo importante nello sviluppo di CBDC e di nuove piattaforme per pagamenti transfrontalieri.

Tuttavia, è necessario garantire che l'AI sia utilizzata in modo responsabile e che non pregiudichi la privacy e la sicurezza dei dati.

Quali direzione prendere?

Il viaggio verso il futuro dei pagamenti digitali è appena iniziato.

Ci sono molte sfide da affrontare, ma anche grandi opportunità.

L'IMF è impegnata a lavorare con i paesi e le istituzioni internazionali per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile nel settore finanziario.