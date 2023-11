Nierling (Porsche Consulting): le aziende italiane sono propense al cambiamento ma necessitano di leadership

Il cambiamento può essere una leva per la crescita e la consulenza gioca un ruolo cruciale in questo processo.

Ma il tema del cambiamento è affrontato davvero dalle aziende italiane?

Le aziende italiane mostrano una propensione al cambiamento, ma c'è una mancanza di leadership propensa a guidare questo cambiamento.

Rafforzare la capacità di cambiamento e avere una visione a lungo termine è essenziale.

Abbiamo recentemente realizzato uno studio su questo tema, che ha rivelato che nelle aziende strutturate, come in Germania, la sfida è convincere la struttura e le persone del cambiamento.

In Italia, la base aziendale è aperta al cambiamento, ma manca una leadership propensa al cambiamento.

Il cambiamento va gestito con sicurezza e una visione chiara.

I leader aziendali devono guidare senza creare tensioni, sfruttando la tecnologia in modo creativo.