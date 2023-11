L'Italia Ã¨ 26ma nella Classifica Globale dell'Innovazione 2023

Nello specifico le 7 categorie d'indagine riguardano la Business Sophistication (investimenti in Ricerca & Sviluppo, afflussi netti di investimenti diretti esteri), Market Sophistication (dimensione del PIL, intensità della concorrenza del mercato locale), Infrastrutture (strade, ospedali, edilizia scolastica, efficienza energetica), Capitale umano e ricerca (investimento statale per alunno, qualità delle istituzioni scientifiche e di ricerca), Istituzioni (stabilità politica e sicurezza, facilità di avviare un'impresa), Creativity Output (marchi a valore aggiunto, applicazioni di design industriale, applicazioni di marchi), Conoscenze e tecnologia (domande di brevetto, aumento della produttività del lavoro, spesa per software).



Categorie tra le quali - sottolinea in una nota l'ufficio di Rappresentanza italiana presso l'ONU di Ginevra - che "oltre al miglioramento di due posizioni rispetto all'anno passato, conferma, da un lato, il posizionamento dell'Italia tra la leadership globale in termini di diversificazione dell'industria nazionale, nonché di sviluppo dell'innovazione soprattutto nel design industriale.

D'altro canto, il rapporto individua margini di miglioramento per la nostra economia, soprattutto in relazione alla capacità di attrazione di investimenti diretti esteri".

"Come dice anche il Rapporto dobbiamo migliorare nella capacità di attrarre capitali esteri - commenta Mario Mantovani, presidente Manageritalia - Per farlo, aumentando anche quelli privati nazionali e metterli al servizio anche dell'innovazione, dobbiamo però incrementare la capacità di gestione manageriale e di fare sistema delle nostre aziende.



