Shopping senza soluzione di continuitÃ : il percorso italiano verso esperienze ibride

Shopping senza soluzione di continuità: il percorso italiano verso esperienze ibride

Manhattan Associates: i retailer italiani stanno ridefinendo l'esperienza d'acquisto, puntando su WhatsApp.

In un contesto economico complesso, il Black Friday e il Cyber Monday segnano l'apice dell'anno per il settore retail in Italia.

Ma come valutano i consumatori il servizio e le opportunità nel retail digitale e tradizionale? La risposta emerge da uno studio approfondito condotto da Manhattan Associates, leader tecnologico nella supply chain e nell'omnicanalità.

La ricerca, intitolata "Redefining retail: What's Next for Shoppers and Retailers?", rivela trend e sfide cruciali nel panorama italiano.

Separazione dei Consumatori e Fedeltà ai Brand

In un'economia in difficoltà, emerge una netta separazione tra i consumatori italiani in termini di fedeltà ai brand.