Lifeed Radar: l'ottimizzazione del capitale umano diventa elemento differenziante

Questa innovativa soluzione rappresenta una svolta nel modo in cui le organizzazioni percepiscono e valorizzano le persone, frutto di dieci anni di ricerca nell'ambito dell'intelligenza umana in collaborazione con istituzioni prestigiose come l'Università Cà Foscari, l'Università Bocconi, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, l'Alma Mater Studiorum di Bologna, l'Università di Torino, la Kellogg School of Management e il National Innovation Centre Ageing.

Lifeed Radar, grazie a questi approfondimenti, è in grado di rivelare e dare valore a risorse spesso trascurate, utilizzate al di fuori del contesto lavorativo.

Le esperienze extra lavorative diventano così una fonte di valore e produttività.

Manager, formatori ed HR possono ora guardare alle persone con una nuova prospettiva grazie all'Intelligenza Artificiale, ricevendo "human data" innovativi che forniscono indicazioni su come migliorare il lavoro di squadra, le relazioni interpersonali e le abilità chiave come l'innovazione, la leadership, l'agilità mentale e il problem-solving, massimizzando così il potenziale di ogni individuo.