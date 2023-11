Forum WPP -The European House Ambrosetti: sostenibilitÃ  come driver di attrattivitÃ  del Paese

Tuttavia, l'Italia mostra un ritardo significativo con solo il 17% degli investimenti diretti esteri rispetto al Regno Unito e il 40% rispetto alla Germania.

Il Professore Enrico Giovannini, co-fondatore e direttore scientifico di ASviS, ha affrontato la sfida della sostenibilità, un tema prioritario a livello globale, europeo e italiano.

La transizione ecologica è stata identificata come un'opportunità di crescita per migliorare la competitività dell'Italia a livello internazionale.

L'analisi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) ha rivelato che l'Italia si posiziona al 24° posto mondiale e al 20° in UE-27.



Nonostante le buone performance su parità di genere e salute individuale, sono necessari sforzi per affrontare il cambiamento climatico, migliorare il sistema scolastico e ridurre povertà e disuguaglianze.

L'obiettivo di allineare l'Italia a Paesi con un alto indice SDG potrebbe notevolmente migliorare la sua attrattività globale, posizionando l'economia italiana come la terza più attraente al mondo.

La discussione si è poi concentrata sul "saper fare italiano," un elemento cruciale per generare valore e attirare capitali.

Con PMI di eccellenza, un tessuto manifatturiero distintivo e un ricco patrimonio storico, naturale e culturale, l'Italia ha le carte in regola per un posizionamento distintivo.

La comunicazione è stata identificata come uno strumento vitale per il successo dei brand italiani, come sottolineato da Simona Maggini, Italy Country Manager di WPP.

In conclusione, il Forum ha evidenziato la necessità di affrontare le sfide globali con strategie mirate alla sostenibilità e alla comunicazione efficace, ponendo l'Italia sulla mappa come un luogo attraente per gli investimenti e la crescita sostenibile.

