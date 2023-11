eCommerce: boom del second hand, ma cresce anche il consumo rapido

"Si pensi ad esempio al marketplace Zalando, leader nel settore della moda - illustra Vito Perrone, founder e Ceo di Yocabè - che, pur avendo manifestato un rallentamento lo scorso anno e, in parte, anche quest'anno, tra il 2019 e il 2022 era cresciuto del 80%.

Noi ci aspettiamo che alla fine del 2023 l'e-commerce riprenderà a crescere in modo regolare, essendosi consumata la coda del confronto con il periodo della pandemia".

E aggiunge: "Già dal prossimo anno ci aspettiamo nuovamente una crescita a 2 cifre, sempre trainata dai marketplace ma con sempre più attori, che contribuiranno fino a superare un altro 50% di crescita entro il 2027".



All'interno di questo scenario, si stanno delineando due tendenze principali: il boom del second hand e la crescita del consumo rapido.

Il mercato del second hand è in crescita, trainato dalla sostenibilità.

Sempre più persone sono consapevoli dell'impatto ambientale del consumo e preferiscono acquistare prodotti usati, che riducono lo spreco di risorse.

Secondo i dati di Similarweb, nel 2023 le visite ai marketplace di second hand hanno registrato un aumento del 20% rispetto all'anno precedente.

La piattaforma più popolare al mondo è Vinted, che ha registrato una crescita del 30%.

Seguono Wallapop e Depop, con una crescita rispettivamente del 25% e del 20%.

- La crescente consapevolezza dell'impatto ambientale del consumo.

- La maggiore disponibilità di prodotti usati di qualità.



- La facilità di utilizzo dei marketplace di second hand.

La crescita del consumo rapido

In controtendenza, sta crescendo anche il consumo rapido.

Temu, piattaforma cinese di consumo rapido, è in rapida ascesa in Europa e negli Stati Uniti.

Temu offre prodotti a basso costo, con un'ampia selezione e consegne rapide.

Secondo i dati di Yocabè, nel 2023 Temu ha registrato una crescita del 50% in Italia, del 30% in Francia e del 20% in Germania.

La crescita del consumo rapido è dovuta a diversi fattori, tra cui:

L'inflazione, che sta erodendo il potere d'acquisto dei consumatori.

La crescente concorrenza tra i marketplace, che stanno cercando di attirare i consumatori con offerte sempre più convenienti.

I marketplace e la sostenibilità

I marketplace hanno ben colto l'orientamento al green del mercato, attivando piani di sostenibilità.



Amazon, Zalando, Yoox, Veepee, eBay e Manor sono alcuni esempi.

Queste aziende stanno investendo in energie rinnovabili, riciclo e riduzione dei rifiuti.

Ad esempio, Amazon ha lanciato "The Climate Pledge", con l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040.

Zalando, invece, ha avviato il progetto "do.MORE", per diventare una piattaforma di moda sostenibile.

L'azienda sta lavorando per ridurre le emissioni di carbonio e promuovere pratiche sostenibili, tra cui l'uso esclusivo di energia rinnovabile.

La concorrenza tra i marketplace

In Europa, Amazon è il marketplace leader, seguito da Aliexpress ed eBay.

In alcuni paesi, però, ci sono player locali che resistono alla concorrenza.

In Italia, ad esempio, il commercio digitale dovrebbe crescere del 13% nel 2023.

La concorrenza tra i marketplace è destinata ad aumentare.



I grandi player, come Amazon e Alibaba, stanno investendo per rafforzare la loro posizione.

Allo stesso tempo, stanno emergendo nuove realtà, come Temu, che offrono un modello di consumo rapido.

Il futuro dell'e-commerce

Il futuro dell'e-commerce sarà caratterizzato da una maggiore attenzione alla sostenibilità e da un aumento della concorrenza.

I marketplace dovranno continuare a investire in sostenibilità per soddisfare le esigenze dei consumatori.

Allo stesso tempo, dovranno competere con nuove realtà, come Temu, che offrono un modello di consumo rapido.

L'e-commerce è un settore in crescita, ma sta attraversando una fase di assestamento.

Le tendenze principali sono il boom del second hand e la crescita del consumo rapido.

I marketplace dovranno adattarsi a queste tendenze per continuare a crescere.

Conclude Perrone: "relativamente al nostro paese, possiamo dirci ancora più fiduciosi rispetto al resto d'Europa, soprattutto per i settori abbigliamento, calzature, food e arredamento.



Nei prossimi 3 anni tutte le previsioni, inclusa la nostra, puntano in direzione di una crescita di quasi il 50% per questi settori.

Essendo sul campo ogni giorno, possiamo aggiungere che vediamo un forte interesse per lo sviluppo delle vendite online da parte di vari operatori che ancora non si erano mossi in questa direzione.

Vari investimenti di grandi gruppi nell'area della logistica per ecommerce, insieme alla scelta dell'Italia come focus di nuovi grandi marketplace come Miravia e Temu, confermano che il nostro paese è considerato uno dei più promettenti in relazione alla crescita assoluta delle vendite online che è prevista per i prossimi 3-5 anni".