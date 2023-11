Proteggere i dati sensibili: la cruda realtÃ  delle perdite aziendali

Proteggere i dati sensibili: la cruda realtà delle perdite aziendali

Stone (Rubrik): più dati e più opportunità per i malintenzionati, ma averne coscienza aiuta molto

Le crescenti minacce informatiche rappresentano una sfida sempre più urgente per le organizzazioni globali, con una nuova ricerca di Rubrik, la Zero Trust Data Security Company, che rivela scenari preoccupanti.

Nel contesto del rapporto intitolato "The State of Data Security: The Journey to Secure an Uncertain Future", emerge che la metà delle aziende intervistate ha subito perdite di dati sensibili nell'ultimo anno.

Un dato ancor più allarmante è che, a livello globale, una su sei ha sperimentato multiple perdite di dati nei dodici mesi precedenti, con l'Italia che registra addirittura una su quattro.

L'esplosione dei dati e le nuove minacce informatiche

I Rubrik Zero Labs analizzano dettagliatamente il problema sempre più diffuso dei rischi informatici, evidenziando come le nuove tecnologie, dall'Intelligenza Artificiale al cloud, creino opportunità e, al contempo, nuove minacce alla sicurezza informatica.