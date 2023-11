Digital Markets ACT: come cambiano i mercati digitali, aziende e consumatori

Le penalità di mora possono arrivare fino al 5% del fatturato medio giornaliero.

In caso di violazioni sistematiche, possono essere imposte misure correttive, comprese quelle non finanziarie come obblighi comportamentali e strutturali.

Cosa cambia per utenti e imprese con il DMA

Per gli utenti, il DMA introduce modalità chiare per segnalare contenuti illegali online, doveri di diligenza per le piattaforme e autorità competenti meglio attrezzate per proteggere i cittadini.



Le imprese, invece, dovranno aderire a norme armonizzate in tutta l'Unione, creando un vasto mercato interno.

Le piccole imprese avranno esenzioni, ma anche la libertà di applicare le migliori pratiche per garantire un vantaggio competitivo.

Impatto del DMA sulle piattaforme pigitali

Il DMA introduce misure per contrastare contenuti illegali online, obblighi di tracciabilità degli utenti commerciali e garanzie per gli utenti contro decisioni arbitrarie delle piattaforme sulla moderazione dei contenuti.

Le piattaforme più grandi dovranno adottare misure basate sul rischio e consentire audit indipendenti.

Allo stesso tempo, si prevedono obblighi di trasparenza, accesso ai dati per i ricercatori e codici di condotta.