Come evolveranno le valutazioni azionarie? L'effetto IA

Questo determina deficit fiscali più ampi, un debito pubblico più elevato e una maggiore pressione al rialzo sull'inflazione.

Le banche centrali scelgono di reagire in maniera pragmatica a questo aumento dell'inflazione per evitare di creare dinamiche di debito insostenibili.

In una situazione simile, ci aspetteremmo multipli azionari compresi tra 20-25x, con opportunità in settori come la difesa, l'automazione, i titoli value e i farmaceutici.

I segmenti sottoperformanti potrebbero comprendere i titoli growth, i mercati privati e gli investimenti alternativi.

Nello scenario Goldilocks, l'adozione dell'IA determina anche una crescita più rapida della produttività.

Ma in questo contesto una migliore governance globale promuove un allentamento delle tensioni geopolitiche e delle incertezze sul fronte commerciale, riducendo i costi delle transazioni globali.

Questo amplia la capacità di offerta delle economie, facendo scendere l'inflazione e salire i salari reali e il tenore di vita.



In questo contesto estremamente positivo, ci aspetteremmo multipli azionari superiori a 25x e un rally generalizzato nei mercati.

Emergerebbero opportunità nell'IA, nell'immobiliare residenziale, nei titoli growth, nei titoli farmaceutici, nel debito sovrano dei mercati emergenti e sviluppati, nel credito investment grade e high yield.

Il comparto della difesa e i tipici beni rifugio come il dollaro USA e l'oro potrebbero realizzare una sottoperformance.

I due scenari in cui il progresso tecnologico ha effetti distruttivi sono stati ritenuti meno probabili dai nostri professionisti degli investimenti.

In sostanza, in entrambi la rapida diffusione della tecnologia IA sostituisce i lavoratori a un ritmo più sostenuto rispetto alla possibilità di reimpiegarli altrove, generando un aumento della disoccupazione.

Nello scenario Deserto tech, l'IA fagocita la domanda, incentivando una deflazione e una prolungata recessione o depressione; nell'Apocalisse tech, i governi entrano in scena per attutire l'impatto sui lavoratori, innescando un circolo vizioso tra inflazione elevata e maggiore spesa pubblica.



I multipli azionari nello scenario Deserto tech si attesterebbero nell'intervallo 15-20x e i settori più promettenti sarebbero probabilmente IA, titoli a dividendo, farmaceutici, titoli di Stato e liquidità alla luce del contesto deflazionistico.

Meno interessanti sarebbero titoli value, difesa, finanziari, lusso e società fortemente indebitate.

Il nostro scenario caratterizzato dalle valutazioni inferiori è l'Apocalisse tech, dove i multipli faticherebbero a uscire dall'intervallo 10-15x.

Potrebbero rimanere alcune opportunità nei settori IA, difesa, sicurezza informatica, farmaceutici e titoli minerari/materie prime, ma qualunque altro settore realizzerebbe una sottoperformance, specialmente duration, lusso e debito dei mercati emergenti.

Sottolineiamo ancora una volta che si tratta di scenari potenziali, agli estremi più positivi e negativi dello spettro, che non riflettono previsioni future.



Comunque, considerando la portata e il ritmo dell'innovazione nel settore IA e l'ampiezza del suo potenziale impatto, questo tipo di pianificazione sarà per noi fondamentale nella costruzione dei portafogli per il futuro.

Beth Beckett, Economista di Capital Group