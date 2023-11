Rivoluzione nella creazione di contenuti NBA grazie all'IA

Bob Carney, SVP di contenuti digitali e sociali della NBA, spiega che questa tecnologia sarà impiegata per creare contenuti in stile social che sperano di colpire i fan, stimolando un maggiore interesse nell'app della lega.

Inoltre, la NBA si concentra sulla creazione di contenuti più estesi e approfonditi su piattaforme come YouTube.

"Semplicemente non abbiamo la forza lavoro umana per essere in grado di creare il volume di contenuti che dobbiamo creare quotidianamente per poter soddisfare la personalizzazione" ha detto Carney.

"Se è una serata con 10 partite, hai 20 squadre che giocano e hai giocatori di tutte e 20 le squadre che registrano statistiche in ogni partita, semplicemente non saremmo in grado di creare tutti quei pacchetti di evidenziazione per ogni singolo giocatore."

Questo processo non ha causato licenziamenti nell'azienda.