Scopri i 5 pilastri dell'onboarding vincente nel B2B: la guida definitiva di Liferay

Incoraggiare i clienti a completare il processo di onboarding

Una sfida comune nel B2B è far sì che gli utenti completino il loro percorso di onboarding.

Il primo passo per aumentare i rate del completamento è l'utilizzo di funzioni di monitoraggio per ottenere informazioni sul comportamento degli utenti.

Questo può aiutare a identificare e risolvere eventuali ostacoli per rendere il percorso il più semplice possibile.

Le strategie di successo includono:

Invio automatico di e-mail di benvenuto e di follow-up per mantenere la comunicazione e congratularsi per ogni fase completata.

Utilizzare notifiche automatiche per ricordare agli utenti i passi successivi da compiere.

Utilizzo di guide visuali con tutti gli step da compiere fino alla conclusione del percorso di onboarding.

Includere guide visive passo-passo per aiutare gli utenti a vedere l'onboarding come una mappa con una destinazione finale.

Aggiunta di elementi motivazionali per valorizzare i risultati raggiunti e incoraggiare gli utenti ad arrivare alla fine del percorso.

Documentazione disponibile durante l'intero processo

Le esperienze di onboarding di successo sono quelle che rendono disponibile la documentazione in tutte le fasi del processo.

Fornendo guide all'installazione, checklist, tutorial e manuali completi, si aiutano gli utenti a capire come utilizzare un prodotto o un servizio e come risolvere eventuali problemi.

Inoltre, i contenuti devono essere facili da reperire.

A fronte di ciò, un altro elemento chiave per un processo di onboarding di successo, è la personalizzazione dell'esperienza, mostrando agli utenti solo le risorse rilevanti per il loro acquisto.

Se i clienti hanno ancora bisogno di ulteriori informazioni, è possibile fornire anche una ricerca nella "knowledge base" che consenta agli utenti di trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno.

5.

Assistenza disponibile fin dall'inizio

Le migliori esperienze di onboarding sono quelle che offrono agli utenti diverse modalità per richiedere supporto, indipendentemente dal punto in cui si trovano nel loro percorso di onboarding.