Guida essenziale per le offerte e le tendenze del Black Friday 2023 secondo Shopify

Anche l'uso dell'IA per migliorare il shopping in negozio e l'esperienza cliente riscuote interesse, soprattutto tra i giovani adulti.

Ruolo dei Touchpoint Principali

Le piattaforme social, come Instagram, Facebook e TikTok, stanno guadagnando terreno come canali di acquisto, con un aumento significativo soprattutto tra i giovani.

Allo stesso tempo, il negozio fisico mantiene un ruolo centrale, con l'81% degli intervistati che ne conferma l'importanza, registrando una crescita rispetto all'anno precedente.



"Il prossimo Black Friday Cyber Monday sarà uno snodo fondamentale per l'intero ecosistema del retail e darà alle aziende che sapranno coglierla una grande opportunità, quella di andare incontro al desiderio di esperienze d'acquisto sempre più tech-driven, con l'IA pronta a fare la differenza" commenta Paolo Picazio, Country Manager per l'Italia di Shopify. E prosegue: "Oggi più che mai i brand sono chiamati ad abbracciare l'innovazione, investendo nelle tecnologie emergenti per soddisfare le rinnovate esigenze dei consumatori e le richieste del mercato.

Tuttavia, l'impatto delle tecnologie richiede un adattamento costante, in uno scenario in rapida evoluzione e che deve sempre avere nel cliente il suo centro di gravità.

La personalizzazione rimane fondamentale e i brand che sapranno conciliare in modo efficace la potenza della tecnologia con esperienze d'acquisto sempre più tailor-made saranno in grado di distinguersi nelle rispettive industry di riferimento.