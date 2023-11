Rivoluzione finanziaria: scopri l'enorme potenziale dell'economia circolare da 4,3 trilioni di dollari

Abascal (Arcano Partners): un approccio innovativo permette di sbloccare un'enorme opportunità di investimento

Nel mondo della decarbonizzazione e delle energie rinnovabili, l'Economia Circolare è ancora in ombra, nonostante il suo enorme potenziale.

Martha Hervàs, Investment Director di Arcano Partners, sottolinea: "Un potenziale evidentemente ancora inesplorato come dimostrano le evidenze chiave di una nostra indagine condotta su oltre 200 manager che si occupano di decarbonizzazione e di rinnovabili, dove è emerso come solo 8 di loro - il 4% - siano focalizzati sull'economia circolare."

La sfida dell'economia circolare

Mentre la decarbonizzazione si concentra principalmente sull'energia e sui trasporti, l'attenzione si perde spesso sul restante 40% delle emissioni, strettamente legate alle abitudini di consumo e ai modelli produttivi globali.