Mazzeo (Wobi): il purpose Ã¨ il motore delle aziende moderne

Francis Ford Coppola per la creatività, Michael Phelps per parlare di performance, Muhammad Yunus per la sostenibilità, Francesca Rossi per l'intelligenza artificiale, Jean Oelwanf per il relationship management, Bebe Vio per la diversity e inclusion, Greg Hoffman che parla del caso Nike, Nava Ashraf per la leadership e infine Felipe Gomez di self management.

Tra tutti, Bebe Vio mi colpisce sempre, perché quando la sento parlare penso che non esistono impossibili.

Il World Business Forum è un evento che richiede un grande lavoro organizzativo.

Quanto è importante l'entusiasmo in questo contesto?

Molto.

Quando parte il World Business Forum siamo tutti un team, abbiamo davanti un anno di lavoro, un anno di scoperte.