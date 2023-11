Esportazioni italiane: la chiave del futuro economico

Rebecchi (QBE Italia): nuove sfide e rischi spingono gli assicuratori verso l'innovazione

L'economia italiana si prospetta in un'accelerazione delle esportazioni nei prossimi due anni, puntando sui Big Data come strumento chiave per mitigare i rischi nel commercio internazionale.

Secondo una ricerca commissionata da QBE, il commercio internazionale richiede un'analisi approfondita dei fattori chiave e delle sfide, fornendo suggerimenti concreti alle imprese.

In Italia nel 2022 il valore dello scambio di beni materiali è stato circa cinque volte superiore a quello dei servizi.

In totale le importazioni italiane di beni e servizi hanno raggiunto i 740 miliardi di euro, mentre le esportazioni ammontano a 710 miliardi di euro.