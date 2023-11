Il futuro del lavoro: le competenze chiave verso il 2030

Manpower, EY e Sanoma svelano i cambiamenti, le competenze e l'impatto dell'IA nei prossimi anni

Il futuro del lavoro è in costante evoluzione, e il recente studio condotto da ManpowerGroup, EY e Sanoma offre una panoramica dettagliata su come il panorama lavorativo si modificherà entro il 2030.

Secondo il rapporto, la domanda di professioni tecniche e ad alta qualifica con skillset ibridi legati non solo alla tecnologia, ma anche alla cura e ai servizi legati alle persone, aumenterà significativamente.

Allo stesso tempo, si prevede una crescita rallentata, e in alcuni settori addirittura una diminuzione della domanda, causata dall'adozione sempre più ampia dell'Intelligenza Artificiale e della robotica avanzata nelle aziende.

Il documento rileva un impatto differenziato sull'occupazione, con aumenti previsti in alcuni settori come le telecomunicazioni e i servizi legati alla trasformazione, ma cali in settori come banche e assicurazioni.

Il rapporto rivela in modo dettagliato le professioni con la domanda in crescita e in declino, delineando cambiamenti significativi nelle richieste del mercato del lavoro.