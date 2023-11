I segreti del successo industriale: come le grandi imprese gestiscono la competitivitÃ 

Settori chiave come Alimentare e bevande, Mobili, Largo consumo, Sistema moda ed Elettrodomestici vedono ancora una crescita dei prezzi, sebbene si registri un rallentamento nell'aumento dell'inflazione, soprattutto in settori intermedi come la Metallurgia.

Andamento degli scambi e prospettive per l'export

Gli scambi mondiali rallentano, ma l'export italiano di beni manufatti si mantiene su ottimi livelli del 2022.

Sebbene il commercio internazionale mostri un indebolimento, l'export manifatturiero italiano rimane stabile a prezzi costanti, con un parziale contenimento delle importazioni, migliorando il saldo commerciale dell'industria italiana.

Segmenti in crescita e settori in difficoltà

In vista del 2023, alcune aree, come la transizione digitale ed energetica, si presentano come fari di crescita.

Settori come Autoveicoli e moto, Elettronica, Elettrotecnica, e Meccanica si dimostrano resilienti, mentre altri, specialmente quelli legati al ciclo dell'edilizia, subiscono un declino.

Prospettive e sfide a venire: biennio 2024-25

Mentre si prevede un modesto rimbalzo nel 2024, le prospettive a lungo termine si presentano condizionate dalle politiche monetarie restrittive e potenziali tensioni geopolitiche, creando incertezza e possibili rischi al ribasso.