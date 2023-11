Rispondere alle esigenze del benessere organizzativo: un'analisi approfondita della situazione in Italia

Il 46,5% delle richieste coinvolge questioni personali, mentre il 35% è di natura lavorativa, evidenziando cambiamenti interni e la difficoltà di separare il lavoro dalla vita domestica.

Impatto a lungo termine e necessità di empatia organizzativa

Il distacco fisico dall'azienda ha generato sentimenti di abbandono e isolamento, mettendo in discussione le relazioni in vari ambiti.

Le aziende devono adottare strategie di empatica organizzativa per affrontare la vulnerabilità emersa, riconoscendo che l'80% dei lavoratori desidera un supporto per la propria sfera privata.

