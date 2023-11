Tecnologia nel Real Estate: come l'Intelligenza Artificiale sta cambiando il futuro degli investimenti immobiliari

Tuttavia, l'indagine evidenzia la necessità di maggiore comprensione e investimento in AI e machine learning.

Impatto sulle Modalità di Lavoro e Strategie Aziendali

La ricerca mette in evidenza un cambiamento nell'approccio tecnologico, passando da strumenti per il lavoro remoto a strumenti strategici che ottimizzano il processo decisionale e migliorano la collaborazione tra le persone.

Questo si traduce in un aumento dell'adozione di tecnologie collaborative e soluzioni per il benessere in ambiente lavorativo.

Progetti Futuri e Innovazioni Imminenti

Le aziende stanno progettando di adottare tecnologie immersive come la realtà virtuale e la realtà aumentata per migliorare l'esperienza sul posto di lavoro.

"La trasformazione tecnologica real estate sta avanzando rapidamente, mostrando un paradosso tra potenzialità e gap di conoscenze, tanto che l'89% delle società coinvolte nel nostro studio prevede di aggiornare i propri dipendenti, assumere nuovi talenti e fare outsourcing per migliorare le proprie competenze tecnologiche" ha dichiarato Barbara Cominelli, Amministratore Delegato di JLL Italia.



"In un contesto in cui l'85% delle aziende intende aumentare i propri investimenti in tecnologia, innovazioni come l'AI generativa, se utilizzate in modo strategico, possono avere un impatto positivo sui processi, sul business e sul ROI.

Per questo stiamo sviluppando nuove soluzioni come JLL GPT, con cui i nostri consulenti riescono ad ottenere più rapidamente insight data-driven più approfonditi, offrendo una migliore guida per ottimizzare le scelte di investimento e pianificare l'utilizzo degli spazi."