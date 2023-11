Rivoluzione AI: il futuro del marketing e della comunicazione passa dalle tendenze che stanno cambiando il gioco

Bianchi (Omnicom): la transizione verso l'AI richiede una preparazione tecnica più approfondita e una chiara governance

I risultati di una ricerca condotta da Omnicom PR Group Italy rivelano l'ampia adozione dell'Intelligenza Artificiale (AI) da parte dei CMO e PR Manager italiani.

L'utilizzo dell'AI, sebbene diffuso (73%), si concentra principalmente sulla semplificazione dei processi (44%) e nella market intelligence (42%). Tuttavia, la sua applicazione per la creazione di contenuti visivi e testuali è ancora limitata (rispettivamente 12% e 3%), in parte a causa di un livello di conoscenza ancora in via di sviluppo.

La ricerca ha analizzato diversi settori industriali, rivelando differenze significative.