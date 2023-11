Il mercato del fuori casa italiano: un settore in crescita, ma con nuove sfide

La trasformazione digitale si configura come un'opportunità per raggiungere nuovi clienti e ampliare il business.

I locali che sapranno affrontare con successo queste sfide, dimostrando creatività, adattabilità alle tendenze e sostenibilità economica, saranno destinati a prosperare nel promettente mercato del fuori casa italiano del futuro.

Daniela Cardaciotto, On Premise Sales Leader Italia di CGA by NIQ, dichiara: "all'interno del settore italiano della consumazione fuori casa, un canale particolarmente attivo e dinamico nel nostro Paese, la Guida Horeca rappresenta una bussola per orientarsi nelle complesse dinamiche del settore.

Infatti, fornisce un'anagrafica di tutti i punti di consumo in cui è possibile effettuare consumazione in loco e permette di segmentarli in funzione di diverse variabili - dalla collocazione geografica all'occasione di consumo, dalla tipologia di canale all'affinità del singolo punto vendita con specifici prodotti.



