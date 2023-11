Panoramica sul mercato finanziario del 2024

Gli ultimi dati macroeconomici americani stanno mostrando un quadro che ? a fronte di un costo del denaro altissimo e avvenuto repentinamente ? non può che fare del 2023 il terzo anno di "normalizzazione" post pandemia.

Sebbene ci sembri un ricordo ormai sbiadito, nel 2020 il mondo si è fermato per sei lunghi mesi e questo evento eccezionale produce ancora delle conseguenze fortissime sui mercati finanziari.

Il motore del mondo è ancora in fase di avviamento, le vendite al dettaglio rimangono ancora il cuore dell'economia americana (che cresce quasi del 5% in un anno che molti analisti avevano previsto in recessione), mentre il mercato immobiliare e quello del lavoro iniziano a mostrare le prime crepe sotto lo smalto.

Come sarà dunque il 2024 alle porte?

A nostro parere, le chance di entrare in un anno recessivo sono più basse rispetto a quelle di infilarsi in una nuova Goldilocks economy (che, per coloro che si chiedono cosa significhi, nella famosa storia di Riccioli d'oro "Goldilocks" e i tre orsi, la giovane Riccioli d'oro afferma di preferire il porridge che è della giusta temperatura, né troppo caldo né troppo freddo) ovvero un'economia moderata con un'inflazione bassa, condizioni ideali per una politica monetaria favorevole al mercato.

Ma a noi non interessano né le storielle né le previsioni macro, spesso fallaci per il semplice fatto che esistono così tante variabili che il rischio di incappare in una previsione errata è maggiore che quello di ragionare in assenza di stime.