IA: influencer e creator stanno guidando la nuova era dell'eCommerce

In questo contesto l'AI è sempre più determinante per garantire che i risultati di ricerca siano allineati con i propri interessi: riduce l'eccesso di informazioni, rendendo più semplice prendere una decisione e completare un acquisto.

La ricerca di Ipsos per Miravia ha evidenziato che l'88% dei consumatori italiani sotto i 45 anni è ben consapevole delle funzionalità integrate nelle piattaforme per potenziare la loro shopping experience.

Il 49%, in particolare, riconosce l'impatto della personalizzazione dell'homepage come strumento efficace per ottenere suggerimenti di prodotti rilevanti, in linea con i propri gusti.



Apprezzamenti anche sul fronte delle tecnologie di Realtà Virtuale, con il 51% dei consumatori italiani più giovani che dichiarano di gradire le prove virtuali di prodotti Beauty e Moda prima dell'acquisto.

Il 42%, infine, considera utili le chat gestite da AI per il customer service.

2 - Il ruolo dominante di Influencer e Creator

Un altro fenomeno che sta caratterizzando il panorama del retail e dell'eCommerce negli ultimi anni è l'emergere degli influencer come fonti d'ispirazione e di raccomandazioni per le loro community.

La ricerca di Ipsos per Miravia ha evidenziato dati significativi riguardo al potere persuasivo degli influencer in Italia.

Con il 79% degli italiani che utilizza i social media per scoprire nuove tendenze e prodotti, soprattutto in ambito moda e bellezza, il 36% dichiara di aver effettuato un acquisto direttamente ispirato dalla raccomandazione di un influencer.