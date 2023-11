7 modi in cui i leader di CX possono colmare il gap di fiducia nell'AI

Ciononostante, un approccio sbagliato può velocemente trasformare questo ottimismo in frustrazione.

La gente odia i chatbot che non funzionano a dovere.

Nessuno vuole sacrificare la fiducia dei clienti nel nome dell'efficienza o a causa di un'eccessiva automazione.

L'introduzione di ogni nuova tecnologia dovrebbe prevedere un processo in più fasi.

Per iniziare, è necessario comprendere e risolvere le preoccupazioni dei clienti in merito a trasparenza, privacy e sicurezza dei dati e performance.



Occorre comunicare in maniera chiara i propri piani e politiche, indicare le best practice seguite e rimanere aperti a feedback e cambiamenti.

I sette consigli riportati di seguito possono aiutare i leader della CX a colmare il gap di fiducia nell'AI.

1 - Le esperienze di qualità superiore hanno inizio con una AI che comprende i clienti

Se l'AI non viene addestrata con dati specifici per la CX, non sarà in grado di comprendere, né tantomeno risolvere, le domande più frequenti dei clienti.

Per aver fiducia nell'AI, i clienti devono credere che sia effettivamente in grado di comprenderli e aiutarli.

In Zendesk, abbiamo addestrato la nostra soluzione di AI basandoci su miliardi di interazioni con i clienti, al fine di assicurare una comprensione profonda di ciascuna richiesta, andando oltre il linguaggio utilizzato per capire anche il sentiment e lo scopo alla base della domanda.

2 - L'automazione non deve essere "tutto o niente"

Il primo passaggio di una strategia di AI consiste nel decidere cosa automatizzare ? perché non è necessario automatizzare ogni attività.