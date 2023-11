I prossimi trend nei pagamenti digitali

Rispondendo alle aspettative e alle esigenze di individui ed aziende, l'utilizzo degli instant payments, oltre una maggiore rapidità di esecuzione, comporta anche una maggiore sicurezza delle transazioni e la semplificazione dei pagamenti transfrontalieri, con il vantaggio di creare nuovi modelli di lavoro e opportunità di business.

Per gli individui, gli instant payments si traducono in maggior rapidità e comodità nelle procedure di pagamento.

Ad esempio, con la tecnologia QR code integrata si riducono potenziali attriti durante gli acquisti.



Gli instant payments rappresentano infine un'opportunità per i prestatori dei servizi di pagamento, al fine di sviluppare nuove soluzioni presso i punti vendita fisici, per i pagamenti tra individui e per le transazioni on-line come quelle legate al commercio elettronico, consentendo inoltre una gestione più efficiente della liquidità.

Open banking

I pagamenti istantanei si possono anche collegare anche all'Open banking, la modalità in cui le informazioni finanziarie sono condivise con terze parti (TPP) per sviluppare prodotti e servizi innovativi.

Questo prevede una sempre maggiore collaborazione con le fintech, che contribuiscono a portare nuove soluzioni.

Le funzionalità Open banking sono di grande vantaggio soprattutto per le PMI, in quanto permettono, tra l'altro, una gestione più efficiente degli strumenti di contabilità e quindi un miglioramento dell'operatività.



Con l'introduzione della direttiva PSD3 a luglio 2023, inoltre, le strutture bancarie aperte vengono efficientate e vengono rese più sicure, mentre viene al tempo stesso data una spinta l'innovazione all'interno dei servizi finanziari.

Intelligenza artificiale

Sono inoltre previsti importanti sviluppi nell'ambito dell'intelligenza artificiale, in campi quali la prevenzione e l'identificazione delle frodi nei pagamenti.

In questa direzione va per esempio la Trusted Authentication, una soluzione multifattore e basata su soft token sviluppata da Worldline, che si adatta a tutti i dispositivi e assicura un alto grado di protezione nei pagamenti, dall'online banking, alla firma elettronica e alla verifica dell'identità digitale.

L'IA si trova anche nelle tecnologie biometriche in grado di autorizzare un pagamento attraverso un sistema di riconoscimento facciale, che velocizza e semplifica le operazioni di pagamento, contrasta le frodi e migliora l'esperienza di acquisto.



I Chatbot, ossia gli assistenti virtuali, rappresentano infine la nuova frontiera dell'assistenza clienti durante gli acquisti online, essendo in grado di rispondere, per iscritto oppure oralmente, 24 su 24 e 7 giorni su 7, alle domande più frequenti degli utenti sempre con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di pagamento.

L'approccio di Worldline al mercato italiano

Worldline, grazie alle proprie competenze tecnologiche avanzate, sta puntando ad espandersi progressivamente sul mercato italiano con soluzioni specializzate per il settore finanziario, che consentono di soddisfare queste esigenze in costante mutamento.

Worldline è presente da tempo sul territorio italiano come fornitore di servizi di issuing processing, che all'estero vengono offerti in modo diretto ai clienti che svolgono nel proprio mercato il ruolo di emittenti di carte di debito e di credito.



Worldline gestisce più di 1 miliardo di transazioni l'anno per conto di altri operatori in Italia e la strategia di crescita nel nostro Paese si pone dunque come obiettivo di creare una relazione con gli operatori che vogliono un partner internazionale caratterizzato da una forte presenza locale e in grado di fornire soluzioni calate nelle specificità del mercato locale.

Ilario Bolis, Head of Region Italy, Worldline Financial Services