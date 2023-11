L'Intelligenza Artificiale guida il futuro della gestione dei dati

"Facilitare l'evoluzione da un data fabric fisico a uno logico è alla base della nostra mission.

Siamo convinti che non sia più sostenibile perdere tempo a cercare di scoprire dove si trovano i dati, cosa rappresentano e come accedervi: ciò che serve alle aziende è avere a disposizione facilmente e immediatamente tutti i dati di cui hanno bisogno, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal formato e da altre complessità tecnologiche, sintattiche e semantiche", afferma Gabriele Obino, Regional VP and GM, Southern Europe and Middle East, di Denodo.



Democratizzazione e governance dei dati nelle aziende

Nell'era della trasformazione data driven, la democratizzazione dei dati consente alle aziende di prendere decisioni accurate, tempestive e basate sui dati disponibili.

Tuttavia, si tratta di un processo complesso che interessa tutte le dimensioni dell'organizzazione e che, pertanto, deve essere pianificato in modo equilibrato e coerente.

In tale contesto, in Italia ben il 76% degli intervistati ritiene che le data platform più efficaci siano quelle che comprendono un catalogo, un menu o una guida di riferimento che consentano a chiunque di comprendere facilmente quali dati sono disponibili e cosa rappresentano.

La data governance sta assumendo un ruolo molto importante per le aziende di tutto il mondo.

In particolare, ben 6 aziende italiane su 10 (60%) ritengono che uno dei principali vantaggi sia quello di poter integrare le informazioni provenienti da fonti multiple in modo più agile, oltre a migliorare la collaborazione tra i team (40%).