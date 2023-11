SostenibilitÃ : l'IA Ã¨ il piÃ¹ grande alleato del pianeta

Gli algoritmi di Computer Vision consentono alle macchine di riconoscere oggetti, individuare pattern, misurare distanze, e persino comprendere l'emozione umana attraverso l'analisi delle espressioni.

Questa tecnologia ha un'ampia gamma di applicazioni, tra cui il riconoscimento facciale, la guida autonoma, la sorveglianza di sicurezza, la medicina diagnostica e molte altre, rivestendo un ruolo cruciale nella trasformazione digitale di molti settori.

Ecco tre esempi di applicazioni di Computer Vision che stiamo già utilizzando al servizio della sostenibilità.



In primo luogo, sta già contribuendo al rilevamento e alla mitigazione degli incendi.

Disponiamo oggi di soluzioni a basso costo e facili da installare, basate sulla Video Analytics e sull'IoT, che ci permettono di monitorare diversi chilometri, 24 ore su 24, e di rilevare rapidamente gli incendi, riducendo al minimo i tempi di risposta o i possibili impatti sulla natura.

In un altro caso, la Computer Vision ci sta aiutando a prenderci cura dell'avifauna nei parchi eolici, rallentando o fermando le turbine eoliche per evitare gli impatti con le specie protette.

In questo caso, il sistema attraverso un radar 3D rileva la presenza di uccelli ad alcuni chilometri di distanza, identifica la specie con speciali telecamere, traccia il percorso attuale e futuro e nel caso in cui gli uccelli possano impattare le turbine, provvede al loro rallentamento o fermo in tempo reale.