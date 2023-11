Filippo Ligresti (Dell): la tecnologia condiziona la strategia, non Ã¨ piÃ¹ solo uno strumento

Non ci limitiamo più a gestire solo la contabilità, ma stiamo applicando l'innovazione anche a processi critici e alle relazioni con i clienti.

L'intelligenza artificiale amplifica il valore e il potenziale dei dati che sono da sempre il motore delle decisioni aziendali. Abbiamo in serbo molte innovazioni, con Nvidia e con Meta, tanto per citarne qualcuna.

Questa accelerazione è destinata a crescere ulteriormente.

Uno studio che abbiamo condotto sulle aziende italiane e il loro approccio all'innovazione ci ha mostrato interesse e applicazioni.

Lo studio ha analizzato le diverse fasi dell'innovazione in aziende italiane e abbiamo scoperto che solo il 20% delle aziende si è impegnato in innovazioni significative.

Ma queste aziende hanno ottenuto una crescita notevole, confermando una chiara correlazione tra investimenti in innovazione e crescita aziendale.