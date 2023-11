Le difficoltÃ  ad abbandonare gli attuali modelli di business sono un freno all'innovazione

Infine, sempre secondo le aziende italiane, le prime tre opportunità di crescita per i prossimi 12 mesi sono state identificate in:

- sviluppo di nuovi prodotti e servizi, secondo il 50% del campione;

- l'espansione della propria organizzazione in mercati esistenti, riportato dal 46% degli intervistati;

- l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare l'analisi dei dati e il processo decisionale, secondo il 45%.

Sfide attuali e future

Sulla strada della resilienza, il report SAP Insights ha differenziato due sfide principali a livello globale e valide anche per l'Italia: la capacità di rispondere ai problemi di oggi e la preparazione a quelle del futuro.



E secondo i risultati dello studio, c'è molto lavoro da fare su entrambi i fronti.

Quando agli intervistati è stato chiesto di valutare la propria efficacia in nove aree chiave per la resilienza, il 30% non è stata considerata "molto efficace" (il punteggio più alto).

Anche il restante 70% non sembra meglio preparato, infatti, si riconosce preparato solo in tre o meno delle nove aree e nessuno degli intervistati ha classificato la propria azienda come "molto efficace" in tutte le aree analizzate.

Per quanto riguarda la capacità di prevedere e prepararsi ai problemi che potrebbero sorgere in futuro, la situazione è simile: virtualmente un terzo (32%) non è "realmente soddisfatto" della situazione della propria organizzazione in una qualsiasi delle 12 competenze necessarie per prepararsi al futuro, e il 65% ha notato di essere "veramente soddisfatto" in tre o meno aree.

"Investire nei dati è essenziale.