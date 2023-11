Le aziende EMEA sono le piÃ¹ propense ad abbracciare l'AI e il Machine Learning

L'entusiasmo per AI e ML tra i dirigenti d'azienda dell'area EMEA, sostenuto dai progressi normativi, sta contribuendo ad aumentare la propensione agli investimenti.

Le aziende del Nord Europa sono in testa agli investimenti in queste tecnologie, mentre quelle dell'Europa meridionale hanno un approccio più conservativo.

Le opinioni sull'adozione di AI e ML da parte dei Consigli di Amministrazione sono diverse

Malgrado l'entusiasmo sia elevato, i diversi uffici hanno opinioni differenti su AI e ML, nonché sull'implementazione di queste tecnologie.



I CEO sostengono l'Intelligenza Artificiale e il Machine Learning: un significativo 53% dei CEO dell'area EMEA è entusiasta di utilizzare queste tecnologie nelle proprie aziende.

Tuttavia sono preoccupati per i potenziali errori in cui AI e ML potrebbero incorrere.

Il Finance è in testa nell'implementazione: i team finanziari sono a uno stadio più avanzato nell'implementazione di queste tecnologie nel loro lavoro quotidiano: il 19% dei CFO ha dichiarato che i propri team stanno implementando l'Intelligenza Artificiale e sono in fase avanzata, a un livello quasi triplo rispetto ai team finanziari delle Americhe (7%).

I responsabili finanziari dell'area EMEA utilizzano AI/ML per migliorare le previsioni, le decisioni di bilancio e la pianificazione degli scenari, oltre che per supportare la pianificazione strategica tra i diversi rami di attività.

L'HR è in ritardo nell'adozione: le risorse umane mostrano i tassi di adozione di AI più bassi, con il 44% dei leader HR dell'area EMEA entusiasti del potenziale, ma con il 49% che non ha ancora iniziato ad adottare queste tecnologie all'interno dei propri team.