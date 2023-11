HR: la mobilitÃ  dei talenti Ã¨ la chiave del successo per le aziende nel 2023

In questo modo, l'intelligenza artificiale aiuta a identificare e collegare con precisione i dipendenti ai progetti, agli incarichi, ai percorsi di formazione o ai programmi di mentoring più adatti ai loro interessi e alle loro aspirazioni.

Al giorno d'oggi, risulta evidente che lo sviluppo di una carriera professionale non sia più lineare come un tempo.

Le persone seguono diversi percorsi nei più svariati ambiti di loro interesse per massimizzare il proprio potenziale.

La mobilità dei talenti può fungere da antidoto all'incertezza dilagante nei luoghi di lavoro, consentendo alle aziende di diventare più attente ai lavoratori e dinamiche.

Valorizzare il potenziale presente attingendo alla propria miniera d'oro interna

Consentire la crescita e lo sviluppo di ogni individuo non è più una scelta, ma una necessità.



Favorendo la mobilità interna dei talenti, grazie a cui i dipendenti presenti vengono scelti per ricoprire nuovi ruoli o lavorare in altri reparti all'interno della stessa organizzazione, le aziende hanno l'opportunità unica di affermarsi come meta privilegiata per chi è alla ricerca di un cambiamento.

Affinché questo approccio abbia successo, la mobilità professionale deve diventare una missione condivisa, in cui il datore di lavoro e i dipendenti collaborano e contribuiscono attivamente. Non sorprende che la mobilità dei talenti sia emersa come uno dei principali trend nel campo delle risorse umane nel 2023.

Abbattere le barriere

La mobilità dei talenti funge da catalizzatore per il trasferimento delle conoscenze. Ogni dipartimento all'interno di un'azienda possiede un proprio linguaggio e una propria expertise.