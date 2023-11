CSR fonte di motivazione e fiducia per quasi 7 dipendenti su 10

Come rileva l'International CSR Barometer di Cegos tra i principali player nel Learning & Development - condotto su 3.802 dipendenti - di cui 400 italiani - e 556 direttori o CSR Manager - tra cui 50 italiani, più di 8 dipendenti su 10 (l'82% in Italia) affermano che la CSR è una sfida importante per l'organizzazione e il 77% riconosce l'impegno della propria azienda in materia, anche se il 45% dei dipendenti italiani (33% int.) e il 38% dei CSR Manager del nostro Paese (21% int.) lo considera un po' "forzato", in quanto principalmente in risposta a requisiti normativi, a una necessità economica o a una questione di attrattività.

Solo il 33% dei dipendenti a livello internazionale ritiene, inoltre, che questo commitment sia all'altezza delle principali sfide globali (cambiamento climatico, diversità e inclusione, efficienza energetica, ecc.) e più della metà di loro si aspetta che la propria azienda si impegni maggiormente per affrontarle.



Inoltre, sempre oltre la metà delle persone (e il 59% degli italiani) si attende coinvolgimento nelle riflessioni dell'azienda sulla CSR, accesso agli indicatori che consentono l'attuazione delle politiche CSR e una maggior formazione per spiegare la strategia dell'impresa in questo ambito.

Soprattutto, per il 62% degli italiani (55% int.) la propria organizzazione dovrebbe sostenere i manager locali per aiutarli a incarnare e gestire meglio le questioni legate alla CSR con i loro team.