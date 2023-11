Mercati: il giorno della marmotta

Per semplicità, l'ipotesi più accreditata è che per "atterraggio morbido" si possa intendere uno scenario economico in cui si riesce ad evitare con successo una recessione nonostante il significativo inasprimento della politica monetaria.

In particolare, negli Stati Uniti sono tre i casi storici (1966, 1984 e 1995) che possono essere identificati come atterraggi morbidi seguiti a rialzi dei tassi di interesse di 300 punti base o più e nei quali non si è verificata alcuna recessione per almeno i tre anni successivi.



A che punto siamo, quindi?

Numerosi indicatori economici suggeriscono che l'economia statunitense è entrata in una fase vulnerabile di fine ciclo caratterizzata, tra le altre cose, da un mercato del lavoro estremamente rigido, un output gap chiuso, una contrazione dei margini di profitto delle imprese, una diminuzione della crescita della massa monetaria e una curva dei rendimenti invertita (che storicamente è sempre stata un'anticipazione di recessione da parte dei mercati obbligazionari).

Si tratta di un contesto che lascia alle autorità monetarie statunitensi poca libertà di tagliare i tassi di interesse nel breve termine, poiché l'inflazione non sta ancora registrando un percorso sostenibile di rientro verso il suo livello target.

È difficile immaginare che il contenimento delle pressioni inflazionistiche possa avvenire senza un significativo indebolimento del mercato del lavoro.



In un mondo ideale, diminuirebbe solo l'elevato numero di posti di lavoro vacanti, senza un aumento del tasso di disoccupazione.

Da non sottovalutare è poi il (potenziale) inasprimento delle condizioni finanziarie, che - nonostante i rialzi dei tassi e le vendite di obbligazioni da parte della Fed - non è ancora ampiamente evidente.

Almeno, questo è ciò che suggerisce l'indicatore delle condizioni finanziarie della Fed di Chicago.

Guardando al contesto globale, l'Europa è sulla soglia della recessione, e la Germania l'ha già oltrepassata.

Dal canto suo, la Cina potrebbe aver toccato il fondo e tornare a crescere, sostenuta da ingenti stimoli.

Le prossime settimane saranno quindi determinanti per capire se riusciremo a uscire dal circolo vizioso del dibattito sul "soft landing", sia per entrare in recessione che per beneficiare di un atterraggio morbido vero e proprio.



Non si può escludere che l'economia statunitense scivoli verso la recessione.

A tutto questo si aggiungono le incertezze (geo)politiche.

Negli Stati Uniti il voto sul bilancio è stato solo rimandato; la questione è ancora all'ordine del giorno e lo "shutdown" rimane uno scenario possibile.

I combattimenti in Medio Oriente potrebbero estendersi e, in tal caso, i prezzi del petrolio potrebbero aumentare e pesare sull'economia.

E per i mercati i futuri sviluppi ciclici (atterraggio morbido o recessione) non saranno privi di conseguenze, andando ad interagire con l'importante ruolo della politica monetaria.

Ogni recessione negli Stati Uniti dalla metà degli anni '50 è stata preceduta da un ciclo di rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed), ma d'altro canto non tutti i cicli di rialzo hanno portato a una recessione. Negli ultimi dodici cicli di rialzo dei tassi della Fed, si è osservato quanto segue: se i rendimenti dell'indice S&P 500 erano negativi dopo l'ultimo rialzo dei tassi, è iniziata una recessione nei dodici mesi successivi.



Se, invece, i rendimenti azionari rimanevano decisamente positivi, l'economia riusciva ad avere un "atterraggio morbido" o la recessione iniziava più di un anno dopo l'ultimo rialzo dei tassi.

In passato, gli sviluppi ciclici hanno avuto un impatto maggiore sugli asset rischiosi rispetto alle decisioni di politica monetaria.

Hans-Jörg Naumer, Director Global Capital Markets & Thematic Research, Allianz Global Investors