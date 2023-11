Ancora valore nel credito Investment Grade e nelle obbligazioni dei mercati emergenti

Chiaramente, la lotta contro l'inflazione da parte delle banche centrali è lungi dall'essere finita.

I tassi di picco rimarranno su di un plateau prolungato, con improbabili tagli dei tassi prima della seconda metà del 2024.

I mercati lo hanno riconosciuto con riluttanza, ma recentemente potrebbero aver superato sé stessi, fissando i tassi OIS a 3 mesi al 4,30% in cinque anni.

Ciò richiederebbe un forte aumento del tasso reale neutrale, oppure che la Fed alzi fortemente il suo obiettivo di inflazione, o ancora un persistente superamento dell'inflazione che richiederebbe per anni una politica molto restrittiva della Fed.



Nessuno di questi fattori scatenanti sembra molto plausibile in uno scenario base.

Ciò rende le aspettative sui tassi a lungo termine inclini a un'inversione.

I rendimenti dovrebbero seguire l'esempio, sostenuti dall'incombente rallentamento degli Stati Uniti, ma solo con riluttanza poiché l'offerta continuativa e abbondante sostiene l'aumento dei premi a termine da livelli molto bassi.

Ciò ci porta a privilegiare un orientamento prudentemente lungo in termini di Duration nel reddito fisso.

I rendimenti più bassi potrebbero fornire un certo sollievo agli asset rischiosi.

Inoltre, il posizionamento degli investitori - solitamente un fattore contrarian - è diventato nuovamente più ribassista e anche la stagionalità è più positiva per le azioni con novembre.

Riduciamo quindi il nostro sottopeso su azionario e credito high yield.

Tuttavia, la propensione al rischio appare ancora vulnerabile nel breve termine, con l'area euro sull'orlo della recessione e un rallentamento incombente degli Stati Uniti a causa della politica monetaria decisamente restrittiva.