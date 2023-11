Rally di fine anno? Probabile ma prima e dopo prevista tanta turbolenza sull'azionario

Se è pur vero che nel corso del mese di ottobre la correzione dello Standard & Poor's è arrivata anche oltre il 10 %, con un oggettivo ipervenduto di breve (e quindi un pullback fosse prevedibile), il recupero di 250 punti base dell'indice (quasi 6 punti in percentuale) in una settimana mi è sembrato un movimento un po' eccessivo, soprattutto per la situazione descritta da Bill Ackman.

Ovviamente, a supporto di questo movimento rialzista dell'equity, ci sono anche ragioni fondamentali, la più importante delle quali è quella che, essendo la Fed riuscita nel suo intento di raffreddare l'inflazione senza soffocare il ciclo economico, si ritorni piano piano ad un contesto di crescita decente con inflazione moderata e tassi che cominceranno a scendere anche nel breve.



Ma allora, per quale motivo nel corso del 2023 l'indice S&P 500 è stato trainato solo da poche società a multipli altissimi (le FAANG e poche altre), nonostante i tassi in continua salita?

Che l'aumento dei rendimenti obbligazionari quest'anno sia stato trascurato dagli investitori e dai mercati è un dato di fatto.

Risparmi in eccesso, un boom di produttività guidato dall'intelligenza artificiale, stimoli fiscali, il fatto che ci siano le elezioni presidenziali americane l'anno prossimo, sono stati tutti proposti come motivi che avrebbero dovuto far passare in secondo piano i livelli raggiunti dai tassi di interesse.

Una teoria che mi trova alquanto scettico poiché credo infatti che contino ancora, eccome.

Non solo stanno tornando ad influenzare l'economia, ma il loro impatto sarà probabilmente avvertito sui mercati finanziari in maniera repentina.