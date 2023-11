Le tecnologie generative: stato attuale e trend nella prima edizione di WEB 3 & AI DAY

Dalla democratizzazione dell'Intelligenza Artificiale Generativa - e i numerosi spunti di riflessione sulle modalità più consone per condividere le informazioni in modo autorevole e trasparente e per rispettare i criteri di eticità - ai più adeguati AI Analytics per la mappatura dei comportamenti, delle competenze e dei processi, dall'AI a supporto della raccolta dati ESG alle modalità di integrazione delle soluzioni di AI e ML senza bias cognitivi e rischi reputazionali: i dibattiti tra i maggiori esperti del settore porteranno un aiuto tangibile per una maggiore efficienza nella transizioni tecnologica della propria azienda.



Esempi concreti di applicazioni di AI volte a creare valore al business e al Customer a partire da Banca MPS, Generali Assicurazioni, Svicom e artea.com, ai casi di successo di Electrolux, Leroy Merlin ed Elastic.

Focus sull'XR per porre l'attenzione su cosa c'è oltre il metaverso per generare una experience più inclusiva, immersiva e ridurre i rischi, e sulla nuova roadmap verso la nuova Web 3 Revolution, passando per alcuni casi concreti: i Meta-Ambassador dall'Online all'Onlife di Wando Agency, Trip3 di Peakwork per reinventare l'esperienza del viaggiatore e l'ecosistema del travel, e il Metaverso esperienziale passando dal virtuale al reale grazie a The Nemesis.

Anche nel mondo Life Science i nuovi strumenti digitali rappresentano dei driver fondamentali per l'evoluzione del settore nel prossimo futuro, ma sono numerose le domande che gli esperti si pongono, a partire da come questo strumento potrebbe supportare sia il Regolatorio che la diagnostica: la platea scoprirà i casi di successo di ASST Mantova, Menarini e Gruppo San Donato, dall'AI alla Generative AI e Digital Platform.