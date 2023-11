I Golden State Warriors sono la squadra di maggior valore nella NBA

Per il secondo anno consecutivo, nella classifica di Forbes i Golden State Warriors sono la squadra di maggior valore con 7,7 miliardi di dollari, in aumento del 10% rispetto a un anno fa. I Warriors hanno generato entrate per 765 milioni di dollari (al netto del servizio del debito nell'arena e della condivisione delle entrate) durante la stagione 2022-23, il 48% in più rispetto a qualsiasi altra squadra.

I New York Knicks (6,6 miliardi di dollari) e i Los Angeles Lakers (6,4 miliardi di dollari) sono le altre squadre che valgono più di 6 miliardi di dollari.

L'impennata dei valori è stata trainata dalle due vendite di partecipazioni di controllo in squadre NBA negli ultimi 12 mesi: i Phoenix Suns hanno venduto per 4 miliardi di dollari a Matt e Justin Ishbia a febbraio, e ad agosto Michael Jordan ha venduto gli Charlotte Hornets per 3 miliardi di dollari a Rick Schnall e Gabe Plotkin.