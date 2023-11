Un viaggio che parte dai progressi della transizione demografica: il grande passaggio da un mondo povero, con alti tassi di mortalità e natalità, a un mondo più ricco, con bassi tassi di mortalità e natalità.

In un contesto globale, sono numerosi i Paesi che si trovano in una situazione di bassa fecondità e alta longevità, in cui ad aumentare è soprattutto la quota di popolazione in età elevate: la temibile bomba demografica, insomma, è stata disinnescata.

Tuttavia nel "global ageing" l'Italia invecchia a ritmi da record.



La nostra quota di over 65, al 24%, è la terza più alta del mondo, dietro il Principato di Monaco (36%) e il Giappone (30%) - e svettiamo anche nella classifica dei Paesi con il più basso numero di figli per coppia (1,24).

Tanto che la consueta piramide demografica si sta trasformando nella sagoma di una nave in cui a estendersi maggiormente sono gli strati mediani della popolazione (in particolare, quelli tra i 40 e i 64 anni).

Se il trend attuale continuasse, nel 2080 la popolazione complessiva dovrebbe ammontare a poco meno di 46 milioni di abitanti.

Numeri impressionanti, che tuttavia non devono stupire in un Paese restio a pensare alle giovani generazioni e di conseguenza a valorizzarle.

La buona notizia è che i trend demografici non sono ineluttabili.

Nel saggio, Billari racconta di come, nel corso della storia, diversi Paesi - dalla Francia alla Svezia, dalla Germania alla Corea del Sud - abbiano dovuto affrontare prospettive simili alle nostre e siano riusciti a invertire la rotta della loro nave.