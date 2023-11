Gli USA raccolgono la sfida dell'AI - Punto e a capo - @gigibeltrame

Biden chiede standard rigorosi e test per garantire che gli sviluppatori di sistemi di AI condividano i risultati dei test di sicurezza con il governo federale. Questo rappresenta una mossa audace per garantire che l'AI sia sicura e affidabile, ma pone anche la questione della responsabilità.

Gli sviluppatori saranno ora chiamati a fornire una maggiore trasparenza, ma come verranno applicate queste regole e come si garantirà la conformità rimangono domande aperte.

La protezione della privacy è un altro aspetto chiave dell'Ordine Esecutivo.

L'AI può mettere a rischio la privacy degli americani (ma ovviamente non solo loro, ma la Casa Bianca legifera sul proprio territorio), ed è positivo che il Presidente chieda al Congresso di passare una legislazione sulla privacy.

Ma l'implementazione di queste misure potrebbe richiedere del tempo, e nel frattempo, la privacy degli individui potrebbe rimanere vulnerabile.



L'equità e i diritti civili sono un'altra preoccupazione centrale dell'Ordine. L'AI può portare a discriminazioni e abusi in settori come la giustizia, la sanità e l'edilizia. Biden si impegna a fornire linee guida chiare per evitare che algoritmi di IA alimentino la discriminazione.

Questa è un'importante mossa verso un uso etico dell'IA, ma la sua effettiva attuazione richiederà la cooperazione tra le agenzie federali e un costante monitoraggio.

L'Ordine riconosce l'impatto dell'IA sui consumatori, pazienti e studenti.