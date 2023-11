La Gen Z quando acquista online Ã¨ impaziente e disposta a pagare di piÃ¹

Ciò riflette la preoccupazione di queste fasce d'età di controllare le proprie spese durante l'alta stagione.

Anche in termini di tecniche/strategie di risparmio per questa stagione di punta, si osservano differenze in base al gruppo di età.

Il 44% degli intervistati di età inferiore ai 45 anni approfitta di eventi promozionali come il Black Friday e il Cyber Monday per acquistare prodotti, mentre il 39% ammette di anticipare gli acquisti per ottenere prezzi migliori.



Tuttavia, la Gen Z è quella disposta a pagare una spedizione premium per far arrivare i pacchi in tempo.

Infatti, il 72% di loro pagherebbe per una consegna in giornata, rispetto al 57% di tutti gli intervistati.

Dal canto loro, gli over 45 adottano tecniche più tradizionali per tenere sotto controllo le spese, come la definizione di un budget massimo per questa alta stagione (39%).

Inoltre, il 23% cerca brand o negozi che offrono un miglior rapporto qualità-prezzo e il 18% usa il contante per controllare il proprio budget - percentuali più alte rispetto alle generazioni più giovani.

"Per la maggior parte dei consumatori, gli sconti sono il fattore più importante da considerare quando fanno acquisti durante le feste.

Tuttavia, la Generazione Z mostra comportamenti di consumo differenti.

Per questo motivo le aziende di eCommerce devono essere consapevoli delle peculiarità e delle preferenze dei loro consumatori target e adattarsi ad esse", afferma Noelia Lázaro, direttrice marketing di Packlink.