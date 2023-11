Intelligenza artificiale e Quantum Computing cambieranno il mondo

Questo rende tutto molto più semplice, economico e veloce.

È come un cambio di paradigma nell'IA.

Ciò porta a una significativa democratizzazione delle opportunità nell'ambito dell'IA.

Le tecnologie sono ora ampiamente accessibili e utilizzabili da molte persone e organizzazioni.

Ciò ha reso possibile applicare l'IA a una vasta gamma di processi aziendali, allargando notevolmente il campo delle applicazioni.

Inoltre, con questi modelli, è possibile creare modelli più piccoli e specializzati in modo molto più efficiente, accelerando ulteriormente il processo di adozione dell'IA".

L'intelligenza artificiale generativa compie un passo in avanti

"Sempre per fare un esempio - prosegue Curioni -, se si crea un grande modello di intelligenza artificiale per il linguaggio, è possibile utilizzarlo per traduzioni, generazione di testi, sviluppo di software e altro ancora.



Questo rende l'IA altamente applicabile in molteplici settori, e questa è la vera rivoluzione.

La sua maggiore applicabilità comporta un ritorno sull'investimento molto più elevato, che apre la strada a un utilizzo su larga scala in applicazioni molto più generiche.

Inoltre, questo progresso nell'IA non riguarda solo il presente, ma getta le basi per il futuro.

L'IA è destinata a crescere ulteriormente e ad affrontare sfide complesse, come la sostenibilità ambientale e il quantum computing.

Il quantum computing rappresenta una svolta nella computazione, utilizzando principi della fisica quantistica anziché quelli della fisica classica.

Questo nuovo approccio consente di risolvere problemi che erano inaccessibili alle macchine classiche, come la simulazione di interazioni molecolari e l'ottimizzazione di processi complessi".

Il Quantum Computing

"Il Quantum Computing cambierà radicalmente la strada che possiamo percorrere per affrontare problemi globali come il cambiamento climatico, le pandemie e la crisi energetica", è l'affermazione forte, ma convinta, di Curioni.