Rizzi (Banca Aidexa): i dati sono fondamentali per le decisioni nelle banche

Come vengono utilizzati i dati per definire i processi di accesso al credito all'interno degli istituti

Abbiamo intervistato Walter Rizzi, Chief Product and Customer Officer di Banca AideXa, per comprendere come oggi una banca giovane si avvantaggia dell'uso dei dati e delle informazioni, più o meno strutturate, per erogare dei servizi e avere un vantaggio competitivo significativo.

Qual è la sua visione sulla trasformazione digitale nel settore bancario?

Questa è una tematica centrale al giorno d'oggi.