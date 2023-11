Premio Eccellenze d'Impresa 2023: LU-VE Group vincitore assoluto

Dalla sua quotazione, avvenuta nel 2015, ha aperto 5 nuovi impianti in Polonia, Cina, Usa, India, ed ha effettuato 4 acquisizioni strategiche per più di 120 mln di euro investiti.

"I mutamenti climatici stanno generando e genereranno, a livello globale, effetti negativi sempre più forti sull'economia, sull'ambiente e sulla vita di ciascuno di noi.

LU-VE Group ha risposto promuovendo soluzioni tecnologicamente avanzate e a ridotto impatto ambientale.

Da tempo realizziamo prodotti sempre più efficienti ed ecocompatibili in termini di consumi energetici, di prestazioni ottimizzate e di impiego di fluidi refrigeranti naturali", ha dichiarato Matteo Liberali, Amministratore Delegato di LU-VE Group.



"L'impresa ha dimostrato sin dalla sua fondazione attenzione ai temi ESG, costruendo le basi per rispondere alla necessità di promuovere la sostenibilità a livello globale.

Questa è la nostra sfida come leader di mercato e siamo orgogliosi del nostro percorso verso un mondo evoluto, migliore, equilibrato e consapevole".

Per la categoria Innovazione e Tecnologia, il premio è andato a Almawave, società quotata su Euronext Growth Milan e leader nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data.

Guidata da Valeria Sandei, Almawave investe costantemente in R&D per asset tecnologici best-of-breed, ha un fatturato 2022 di 48 milioni di euro e 407 dipendenti.

Nella categoria Internazionalizzazione si è aggiudicato il premio COMELIT, gruppo bergamasco fondato nel 1956 e oggi presieduto da Silvia Brasi.